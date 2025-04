Voti bassi quelli che la Gazzetta dello Sport riserva agli interisti dopo il ko di Bologna. Pagelle davvero troppo punitive considerando quanto visto in campo e parecchio sbilanciate dalla parte bolognese, che invece viene premiata con diversi 7.

Il migliore dei nerazzurri è Acerbi (6,5): "Non è dalle sue parti che arrivano i pericoli. Anzi, sia Dallinga sia Castro nel finale vengono respinti al mittente. Muro alzato, non si arrende neppure di fronte ai crampi".

E quello dell'ex difensore della Lazio è anche l'unico voto oltre la sufficienza, livello dove troviamo Sommer, Pavard, Barella, Carlos Augusto e Lautaro.

Bocciati tutti gli altri. Il peggiore è Correa (4): "Assente senza la giustificazione. Doveva essere il più brillante, lui che non era stato impegnato in Champions. Non una giocata una, non un movimento offerto ai compagni".

Male, con il 5, anche Mkhitaryan, Taremi e Bisseck. Non vanno oltre il 5,5 Dimarco, Frattesi, Calhanoglu, Darmian e Bastoni.

Dietro la lavagna anche Inzaghi (5,5): "Perde all’ultimo pallone, è vero. Ma nel complesso fa più il Bologna per vincere. Non paga la scelta di operare solo due cambi rispetto al Bayern. Ma alla fine è tradito più dalle sostituzioni che dai titolari".