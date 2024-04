Parlando ai microfoni di Sky Sports, André Onana ha tracciato un bilancio di questa sua prima stagione al Manchester United. Un'annata particolare, nella quale ha dovuto fronteggiare tante critiche per alcune prestazioni non indimenticabili: "Nella vita, tutto è temporaneo e quindi devi trovare un buon equilibrio. Non bisogna andare né troppo in alto, né troppo in basso... Lo sapevo sei mesi prima, quando ero visto come il migliore. Poi può darsi che in sei mesi cambi tutto, bisogna solo affrontare la situazione. Voglio ringraziare Tom Heaton, Altay Bayındır, Richard Hartis e Craig Mawson. È stato un momento difficile, una situazione difficile, un inizio difficile per me", ha spiegato Onana.

Il camerunese ha poi aggiunto: "Dobbiamo proteggerci a vicenda, soprattutto quando le cose non vanno bene. Loro erano lì con me. Mi hanno detto: 'André, ascolta, sappiamo chi sei. Eravamo seduti davanti alla TV, ti guardavamo giocare la semifinale di Champions League. Eri quasi vicino a vincere contro il Manchester City in finale. Quindi sappiamo tutti chi sei. Prenditi il ​​tuo tempo. La maggior parte dei portieri che sono stati qui al Manchester United hanno avuto difficoltà all'inizio'. Questi sono i messaggi che mi davano. Anche i giocatori mi hanno aiutato tantissimo".

Onana non si è preoccupato delle conseguenze crudeli degli ultimi mesi del 2023. "I critici fanno parte della vita, soprattutto quando si raggiunge questo tipo di livello. Soprattutto dopo essere arrivato dall'Inter con la fama di miglior portiere. Quando sei nuovo in un club, l'aspettativa è alta. Se hai la fortuna di iniziare bene, tutto è abbastanza facile. Quando non hai un buon inizio, devi essere forte. Devi resistere, sfruttare la tua opportunità, sfruttare il tuo momento e ricominciare a brillare".

