Oggi ci sarà il sorteggio della nuova Champions. Un format innovativo, con ben cinque italiane partecipanti. Fabio Capello ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Capello, sarà Real Madrid contro tutti?

"Sulla carta sì, ma ci sono avversari agguerriti e pronti a battersi. Penso innanzitutto al City di Guardiola".

Poi?

"Io metto l’Inter, ha il potenziale per essere competitiva su tutti i fronti. Per la rosa ampia ma soprattutto per la mentalità: la finale di Istanbul, lo scudetto, ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Quindi l’Arsenal, che ha dimostrato di poter competere col City: può puntare a Premier e Champions".

Riepiloghiamo: Madrid, City, Inter e Arsenal.

"Sì, poi il Psg in costruzione: ha perso Mbappé e quindi l’aspettiamo al varco, però ha uno stile proprio e può raggiungere grandi risultati. E potrebbe essere maturato il Bayer Leverkusen, tra i tedeschi il rivale più pericoloso. Hanno vinto il titolo e sono in un processo di crescita molto interessante".

E il Bayern?

"Non mi dà grande fiducia. Non la vedo come prima, compatta e unita. Mi pare un po’ sciolta. Poi magari Kompany riuscirà dove altri non sono riusciti. Siamo a inizio stagione, con pochi indizi, allenatori e giocatori nuovi, alcuni arrivati da poco o non scesi in campo. Penso al Milan".

Le altre italiane?

"Non mi aspettavo tanto avanti la Juventus, coi nuovi così integrati nella mentalità dell’allenatore, si vede già la mano di Thiago Motta. L’Atalanta? Non c’è più niente da scoprire: è un pericolo costante per chiunque".