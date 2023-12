Deve ancora aspettare Alessandro Bastoni prima di poter tornare tra i disponibili di Simone Inzaghi: il difensore nerazzurro anche oggi si è allenato a parte e pertanto non partirà col gruppo alla volta di Napoli. Intanto, però, il ragazzo di Casalmaggiore fa capire attraverso Instagram che l'attesa per il rientro è ormai agli sgoccioli e che lui stesso sta facendo il conto alla rovescia per il totale recupero: la clessidra con la quale accompagna una foto dell'allenamento odierno è esemplificativa della frenesia del giocatore.

