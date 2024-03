Lunga chiacchierata a tinte giallorosse per Radja Nainggolan, ospite di una diretta Twitch al canale 'Controcalcio'. Il Ninja parla anche del connazionale Romelu Lukaku, che con lui ha in comune anche un passato all'Inter: "Per come sono fatto io, per l'opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno - le parole raccolte da Vocegiallorossa.it -. La Roma ha preso Lukaku l'ultimo giorno di mercato, con un contratto pesante, una squadra già fatta. Senza di lei sarebbe rimasto al Chelsea senza giocare. Io un riconoscimento verso la Roma lo farei. Lui è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell'addio all'Inter. Lo sento spesso, ma non parliamo di calcio. Non so cosa farà, ma al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei".

Il belga spende poi parole al miele per un altro ex Inter, suo compagno nella Capitale: "L'attaccante ideale con cui ho giocato è stato Dzeko. Fa giocare bene la squadra, sa fare assist, gioca di sponda e per un centrocampista è importante. Lukaku è migliorato tanto a livello tecnico, ma non è un giocatore pulitissimo. Lukaku, però, lo vedevo sempre dopo l'allenamento che calcolava ogni angolo dell'area di rigore e sa come deve calciare. Ha 49 di piede, ma la mette sempre dentro. Quando ha l'occasione fa gol. Dzeko ha bisogno di più occasioni, ma fa fare anche 15-20 gol ai suoi compagni".

