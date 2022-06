È Massimo Bochicchio l'uomo morto alle 12 di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Il broker ha perso il controllo del mezzo su cui si trovava, una Bmw che, una volta finita fuori strada, si è incendiata. Bochicchio è deceduto sul colpo. Il broker era finito nei guai con la giustizia per le accuse di riciclaggio e abusiva attività finanziaria per aver truffato alcuni vip e personaggi dello sport, tra cui l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte e l'ambasciatore Raffaele Trombetta.