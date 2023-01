L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato di diversi argomenti ai microfoni di Tmw. Partendo dalla lotta scudetto. Inter ancora in gioco? “Non credo perché i punti dal Napoli di distacco sono tanti, ma nel calcio non si sa mai. Giocando così certamente è più facile sperare”.

I nerazzurri hanno fatto tutto quello che è in suo potere per tenere Skriniar?

“Bisogna essere dentro la società per rispondere, è difficile dare un giudizio da fuori. Sinceramente non credo che l’Inter abbia fatto finta, voleva tenerlo… Forse non pensava che ci fosse questa volontà da parte del giocatore”.

È sostituibile un giocatore come lui?

“Credo di sì. È fortissimo, ma non è Samuel”.