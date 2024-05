L'euforia per la conquista del ventesimo Scudetto a Massimo Moratti non è ancora passata. L'ex presidente dell'Inter, parlando per lo speciale de La Repubblica, ha sottolineato l'importanza della vittoria del tricolore soprattutto per il momento nel quale è arrivata la certezza aritmetica: "Cucirsi sul petto la seconda stella in campo contro il Milan, per un tifoso interista, è stato impagabile. Una cosa troppo grande per essere sognata. Inimmaginabile e insperata, ma al tempo stesso meritatissima. Quando c'è stata la festa in città dopo la partita col Torino non ho resistito, sono sceso in strada. C’era davvero tantissima gente. Riesco ancora a stupirmi di come il calcio riesca a emozionare le persone".

Moratti ha anche parole di elgoio per Simone Inzaghi: "Ha qualità che sono solo sue. Ha pazienza, attenzione, intelligenza, la giusta pignoleria e la capacità di migliorarsi. L’ho apprezzato col tempo. In certi momenti, sbagliando, lo avrei esonerato. È una critica che faccio a me stesso, non a lui". Poi, un pensiero agli obiettivi del futuro: "Rivincere il campionato è importantissimo. Non esistono rendite di posizione, bisogna sempre mettere impegno e serietà perché basta un attimo per perdere quel che si è costruito. La Champions è sicuramente più complicata da programmare, ma mai dire mai".

Quale giocatore di questa Inter avrebbe voluto nella sua?

"Barella, che ha volontà, sa crescere. E Mkhitaryan, una macchina pensante. In Champions uno così ci vuole sempre".

Un ricordo del suo ritorno alla Pinetina.

"È stata una giornata stupenda, completamente dedicata a me, per cui sarò sempre riconoscente. Il centro sportivo è cambiato, ma le sensazioni sono quelle di un tempo. Lì c'è la storia della mia famiglia. Prima di papà, l'Inter si allenava vicino al parco Forlanini. Il legame della famiglia col club permane grazie a Inter Campus, progetto bellissimo che segue mia figlia Carlotta".

