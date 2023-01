"La sconfitta dell’Inter con l’Empoli è assolutamente inaspettata dopo la vittoria in Supercoppa con il Milan. I nerazzurri al momento sono fuori dalla lotta scudetto , ma hanno il dovere di far bene fino alla fine, anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato". Parola di Massimo Moratti , ex patron del club nerazzurro protagonista di un intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

"La Champions? Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo. Del Napoli comprerei Osimhen, è eccezionale" aggiunge Moratti, a cui viene poi chieso un parere anche sulla fresca penalizzazione afflitta alla Juventus: "Sicuramente non è un anno positivo per loro. Caso plusvalenze? Non mi piace commentare la cosa, la trovo abbastanza pericolosa. Devo dire che è abbastanza normale che una società quotata in borsa debba essere particolarmente attenta".

