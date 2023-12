“L’Inter sta andando molto bene, anche grazie al supporto dell’allenatore e di tutta la tifoseria. Non conosco le condizioni economiche della società ed escludo categoricamente un mio ritorno in società. I nerazzurri devono essere contenti di come Zhang ha svolto il suo lavoro". Lo dice Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, intervistato da Calciostyle.it nel giorno in cui i nerazzurri fanno visita al Genoa nell'ultimo appuntamento del 2023.

In passato ha avuto la possibilità di acquistare Lionel Messi?

"Tanti anni fa ho mostrato un forte interesse per Messi, ma non c’è mai stata una trattativa perché lui aveva scelto di giurare amore eterno verso il Barcellona".

Come giudica il lavoro fin qui di Inzaghi e Marotta?

"Inzaghi sta facendo benissimo come anche tutta la dirigenza con Marotta alla guida. Il tecnico è stato una piacevole sorpresa in quanto si sia inserito nel mondo Inter, dopo le difficoltà iniziali".

