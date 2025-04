Henrikh Mkhitaryan chiede 'concentrazione alta per la gara di ritorno' all'Inter in vista del secondo round dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì sera, a San Siro. In quel appuntamento, i campioni d'Italia dovranno confermare quanto di buono fatto vedere ieri all'Allianz Arena, dove è arrivato un 2-1 pesantissimo ma non definitivo. Di seguito il messaggio postato dall'armeno sui suoi canali social:

