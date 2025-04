Prima di accomodarsi nella sala conferenze della Pinetina, Henrikh Mkhitaryan si sofferma con Sky Sport per offrire le sue sensazioni alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Sarà difficilissima, esattamente come lo è stato a Monaco. Non sarà mai facile giocare contro di loro, sono forti. Faremo il nostro meglio, proveremo a giocare al nostro livello per passare il turno".

Qualcuno del Bayern ha detto che avete esultato troppo all'andata.

"Abbiamo sentito queste cose, ma non siamo dilettanti che pensano di aver già passato il turno. Eravamo felici di aver battuto il Bayern in casa sua, una cosa che succede una volta ogni tanto. Sappiamo che ora ci aspetta un'altra partita, faremo di tutto per vincere e andare avanti. E' una grande occasione, dobbiamo sfruttarla".

Com'è è giocare da diffidato?

"Non ci interessa, ci aspetta una partita domani. Se passeremo il turno, vedremo. La nostra concentrazione è solo su domani; se prenderemo un giallo, sarà per il bene della squadra. Abbiamo una rosa lunga, può giocare chiunque".

