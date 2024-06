A margine del raduno di Operazione Nostalgia dello scorso fine settimana a Salerno, Diego Milito ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Goal.com, dove si è in primo luogo detto felice per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter: "Sono contento per lui, ha sempre dimostrato grande stima per i colori dell’Inter e per la società. Sicuramente è un grande segnale per vederlo ancora tanti anni in nerazzurro", dichiara il Principe. Che poi approva la scelta di Beppe Marotta come nuovo presidente: "Lo vede bene in questo ruolo perché finora ha fatto un grande lavoro all’Inter e sicuramente può ricoprire tanti ruoli perché è una persona capace”.

In conclusione, Milito esprime un auspicio per la prossima stagione: "Campionato o Champions League? L’Inter deve provare sempre a vincere tutti i tornei che disputa. Sicuramente ha una grande rosa, una grande squadra. Credo sia in grado di poter lottare fino alla fine in tutte le competizioni”.

