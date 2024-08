Intervistato da clank.media, Diego Milito ha confermato la volontà di candidarsi come presidente del Racing Avellaneda e ha parlato anche del suo rapporto con Lautaro Martinez.

"Voglio essere presidente del Racing per portarlo ad alti livelli. È il mio sogno e quello di tutti i tifosi - ha detto il Principe -. Ho un ottimo rapporto con Víctor Blanco, ma per ora non ho potuto parlare con lui, vedremo se sarà possibile farlo nei prossimi giorni. Lautaro? Lo conosco benissimo, fin da giovanissimo, e so che tipo di ragazzo è. Senza voler generare alcun tipo di aspettativa, la speranza è che un giorno possa tornare al Racing e mettere a disposizione tutta la sua esperienza".