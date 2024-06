"Il primo tempo è stato difficile per noi" ha ammesso il capitano dell'Argentina, Leo Messi, a margine dell'amichevole giocata e vinta per 4-1 contro il Guatemala, match che ha visto protagonisti il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, autore di una doppietta e l'altro interista, reduce da un'annata a Monza, Valentin Carboni. Proprio sul giovane Carboni ne ha parlato a fine partita anche la Pulga.

"Ha un grande presente e futuro, dobbiamo approfittarne così come tanti ragazzi che arrivano con grande forza. Da quando siamo arrivati ​​negli Stati Uniti si allena con noi. Io lo avevo giù visto in Under 20 ma è cresciuto tantissimo: è un giocatore diverso, molto più allenato e con una qualità strepitosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!