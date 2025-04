Enrico Mentana, il direttore del TG de LA7, solitamente molto critico nei confronti dell'Inter quando la situazione lo richiede, questa volta tende la mano alla squadra nerazzurra dopo lo shock della sconfitta interna contro la Roma. Mentana, dai propri profili social, bacchetta anche quei tifosi tentati dall'idea di scendere dal carro dopo il ko coi giallorossi.

Queste le parole di Mentana: "Si vince o si perde, e complimenti alla Roma che ha espugnato San Siro, ma la passione rimane la stessa. E confermo, nel giorno in cui con Jair ricordiamo la grande Inter, che mai come in queste stagioni con Inzaghi in panchina ho visto l’Inter giocare così bene. Troppo facile accodarsi solo nei momenti delle vittorie per un selfie: è anche un’offesa per tutti i tifosi delle società che mai hanno vissuto una ribalta internazionale o hanno sognato uno scudetto. Eppure sempre trepidano per la loro squadra. Amala".

