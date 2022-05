Carrellata di gioie interiste in Coppa Italia sulla Gazzetta dello Sport, dove si trova anche un ricordo di Marco Materazzi relativo alla vittoria che nel 2010 diede il la a leggendario Triplete: "Vincemmo con gol di Milito, chi sennò? Mourinho si infuriò perché prima della partita suonarono l’inno della Roma: erano loro in casa, non poteva farci niente, ma era il suo modo di spronarci. Nessuno sa giocare sulla psicologia come lui e poi aveva costruito una squadra che era più forte di tutte le avversità. Si giocava proprio il 5 maggio, quasi un segno del destino: da lì sono cominciati 20 giorni incredibili. Così quando si ironizza su quel giorno del 2002 bisognerebbe sempre aggiungere che otto anni dopo, nella stessa data, l’Inter metteva il primo mattoncino del Triplete. Tra l’altro, la Coppa Italia in sé ha un grande valore per noi: con Mancini, con questa competizione vinta nel 2004-05, riuscimmo a interrompere un lungo digiuno e a gettare le basi per costruire la squadra che avrebbe poi vinto tutto".