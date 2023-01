"Sono ancora amareggiato per il fischio improvvido di Monza". Questa l'anticipazione dell'intervista dell'amministratore delegato Beppe Marotta a SportMediaset, riportata dal giornalista Marco Barzaghi. Colloquio completo che andrà in onda durante il pre-partita della sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma questa sera alle 21:00.