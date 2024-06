Tra gli ospiti della serata organizzata dalla Lega Pro alla Triennale di Milano per presentare il nuovo logo della Serie C, l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta ha spiegato cosa ostacola la creazione della squadra Under 23 del club nerazzurro: "Quando ero alla Juventus siamo stati i primi a creare questo strumento poi ci ha seguiti l'Atalanta. Noi come Inter abbiamo un problema che spero si possa risolvere presto: le strutture, non abbiamo centro sportivo adeguato e non possiamo far allenare bene l'Under 23. Si tratta di un problema di tutti anche a livello giovanile".

