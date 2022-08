Inizia questa sera il primo tour de force di questa stagione, un mese di impegni ravvicinati tra campionato e Champions League che metteranno severamente alla prova l'Inter, specie in Europa visto il livello delle rivali assegnate dalla perfida urna di Istanbul. Beppe Marotta, ad sport del club nerazzurro, a pochi minuti dal kick-off del match contro la Lazio parla di tutto questo e degli ultimi sviluppi legati al mercato intervistato da DAZN: "Richiamare la gara dell'anno scorso? Sono cose delle quali si occupa il tecnico, conosce bene l'avversario. Siamo tranquilli".

Sarà evitata con Skriniar un'altra cessione come quella di Lukaku e che resterà al 100%?

"Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del PSG. Skriniar è un elemento molto importante per noi e rimarrà certamente".

Come intendete tutelarvi per blindarlo viste le minacce di Al Khelaifi di prenderlo a zero?

"Milan è un ragazzo molto per bene, avvieremo quanto prima un dialogo per vincolarlo all'Inter per tanti anni. Sono fiducioso sulla sua serietà, questa velata 'minaccia' di prenderlo a zero non scardinerà i valori di questo giocatore".