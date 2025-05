Le porte del 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile si aprono alla stampa per il media day dedicato alla finale di Champions League PSG-Inter, in programma sabato sera all'Allianz Arena. Un appuntamento che Beppe Marotta, presidente dei nerazzurri, introduce così prima della conferenze stampa di Simone Inzaghi: "Benvenuti al media open day che rappresenta il conto alla rovescia verso una data prestigiosa e storica - le sue parole -. Sarà l'esibizione della manifestazione più importante in Europa a livello calcistico e forse sportivo. E' motivo d'orgoglio, è la seconda volta che ci partecipiamo in tre anni grazie al lavoro e al senso di appartenenza profuso dall'Inter. Il merito va riconosciuto principalmente a Inzaghi alla squadra, alla società e alla nuova proprietà che è entrata in maniera intelligente. Ora c'è qui con noi una componente del CdA la dottoressa Ralph, una presenza silente che non interferisce nelle nostre decisioni. Il ringraziamento anche ai colleghi dell'area corporate e sport. Abbiamo iniziato la stagione per fare qualcosa di grandioso e ci siamo riusciti, fare la seconda finale in tre anni è qualcosa di irripetibile. Ma non volevamo tralasciare le altre competizioni: siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, il campionato l'abbiamo perso, complimenti al Napoli. Ci è mancato quel centimetro, è un peccato ma questo è lo sport. Vorrei anche sottolineare che rispetto ai nostri diretti antagonisti, i nuovi campioni d'Italia, abbiamo fatto 19 partite in più, praticamente un girone di campionato. Ciò significa che abbiamo speso tanto a livello di energie. Davanti a me ci sono cento tra i giornalisti più importanti d'Europa, qui siamo arrivati avendo battuto squadre blasonate a livello mondiale come Bayern e Barcellona. Noi siamo l'Inter, questa è la settima finale di Coppa Campioni, vogliamo andarci da protagonisti. Come dico spesso: nello sport non bisogna essere arroganti ma ambiziosi. Sappiamo che giochiamo contro un club di grande caratura e possibilità finanziaria. Ma noi siamo all'altezza del ruolo, possiamo essere protagonisti. Siamo arrivati qui con merito, sabato spero che sia uno spot per il movimento calcistico, soprattutto quello italiano. Mi auspico sia una serata bellissima da coronare con qualcosa di straordinario per rendere felici noi stessi, la società e i tifosi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!