Il Manchester City ieri ha conquistato la FA Cup battendo il Manchester United 2-1 in finale e si è aggiudicato il secondo titolo della stagione dopo la vittoria della Premier League. Come riportato da Repubblica, però Guardiola deve fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Bernando Silva è uscito dallo spogliatoio con la gambia sinistra bendata ed è salito sul pullman dei Citizens zoppicando, ma le sue condizioni non preoccupano. Problemi respiratori dopo un colpo subito al petto invece per il terzino Walker che in giornata si sottoporrà ad alcuni controlli. Da monitorare anche le condizioni del difensore Akanji.