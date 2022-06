Romelu Lukaku è sbarcato da pochi minuti a Linate e già pregusta la ricomposizione della coppia micidiale con Lautaro Martinez. "Sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista, amato. E poi dovremmo andare via per cosa? Per dove? Siamo già al top...", ha detto Alejandro Camaño, agente del Toro, alla Gazzetta dello Sport.