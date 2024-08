"Oggi non farò promesse che non posso mantenere, ma è vero che più andiamo avanti, più è probabile che lo terremo con noi". Il presidente del Lille Olivier Létang, attirando l'attenzione dei giornalisti dopo la vittoria contro il Fenerbahçe, allontana una possibile cessione di Jonathan David nel corso di quest'estate. L'attaccante, accostato all'Inter (come riportato in esclusiva dalla nostra redazione), dovrebbe restare dunque in Francia per un altro anno, andandosene via a parametro zero a giugno 2025.

Lo riferiscono i colleghi di RMC Sport, riportando le parole di David: "Sì, ho intenzione di tornare in Champions League con il Lille questa stagione. È la competizione per club più bella".