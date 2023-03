Lautaro Martinez avrebbe voluto in extremis scrivere la pagina più importante della storia recente della Nazionale argentina. Nel corso dell'intervista rilasciata a TyC Sports, infatti, il Toro ha svelato di aver provato a strappare il quarto rigore della serie contro la Francia a Gonzalo Montiel: "Quando Marcos Acuna ha sbagliato il suo, mi sono sentito triste e ho provato a chiedere se mi lasciava il quarto rigore però mi ha detto no. C'era un ordine da rispettare, ma lo facciamo noi l'ordine, l'arbitro non sa chi deve andare a calciare.