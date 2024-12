A due anni dall'anniversario della vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina, l'AFA ha realizzato una produzione speciale chiamata 'Un instante para siempre', riunendo cinque campioni di quella squadra per ripercorrere quelle settimane indimenticabili. Tra di loro anche Lautaro Martinez, che è tornato con la mente all'esultanza fatta dopo il rigore decisivo trasformato contro l'Olanda che ha consentito all'Albiceleste di accedere alla semifinale del torneo: "Mi hanno annullato tipo sei gol ai Mondiali, anche in allenamento", ha detto scherzando l'attaccante dell'Inter. Prima di ricordare che dopo la gara con la Polonia si è dovuto sottoporre a un trattamento fisioterapico per via di una caviglia malconcia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!