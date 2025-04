Interpellato da Tuttomercato24, l'ex portiere Emiliano Viviano si è concentrato sulla formazione di Inzaghi, analizzando la prospettiva presente in vista della sfida di Parma: “L’Inter più che difendere sa che è uno di quei turni che potrebbe essere favorevole, quindi sicuramente non sottovaluterà l’impegno e non farà nemmeno un grandissimo turnover, perché potrebbe essere una settimana importante per lo scudetto. Il Parma deve fare punti per la salvezza. Ultimamente la squadra con Chivu è molto più solida, credo però che la qualità dell’Inter sia tanto superiore", ha detto.

Viviano ha approfondito la sua analisi: “Non penso che le assenze influenzeranno troppo, perché la rosa è ampia. Secondo me, alcuni avrebbero comunque riposato, quindi non credo che sia un fattore determinante".