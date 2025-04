Giornata particolare per l'allenatore della Beneamata, Simone Inzaghi che questo pomeriggio affronterà il Parma al Tardini per tentare un momentaneo +6 dal secondo posto e indirizzare su un binario di good vibes la strada verso Monaco. La particolarità del giorno non è di certo l'impegno del sabato pomeriggio, al quale peraltro lo stesso piacentino è costretto a partecipare da lontano per via della squalifica costretto a scontare proprio nel giorno del suo 49esimo compleanno.

Nato a Piacenza il 5 aprile 1976, "il tecnico nerazzurro è alla sua quarta stagione sulla panchina dell'Inter. Un'esperienza ricca di emozioni indescrivibili e successi, arrivati grazie a tanto impegno e duro lavoro quotidiani. Grazie alla sua passione e dedizione Inzaghi è riuscito a guidare la squadra alla vittoria di sei trofei: tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e l'indimenticabile Scudetto della Seconda Stella conquistato nella scorsa stagione. Risultati decisamente positivi, raggiunti grazie a uno stile di gioco spettacolare ed efficace, diventato marchio di fabbrica della formazione nerazzurra" si legge nella nota di Inter.it, attraverso il quale il club nerazzurro augura "buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. I migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter".

