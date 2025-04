Non basta il gol di Michela Cambiaghi alla Nazionale femminile per tornare con un punto dalla trasferta in terra svedese nella gara valida per la terza giornata del girone di Women Nation's League: le scandinave infatti si impongono col punteggio di 3-2, grazie al gol beffa siglato in pieno recupero da Fridolina Rolfö al 94esimo, sei minuti dopo la trasformazione dell'attaccante dell'Inter che aveva trovato il pareggio dopo la prima rete azzurra di Emma Severini dopo appena un minuto di gioco e la rimonta svedese firmata da Kosovare Asllani e Filippa Angeldahl.

L'Italia rimane a quota tre punti nel proprio girone, Svezia che sale a quota sette.