"Amo Napoli e voglio vincere un altro Scudetto". Questo è il proposito che Matteo Politano pronuncia nel corso di un'intervista al quotidiano Il Roma. Dopo il tricolore con Luciano Spalletti, ora l'ex giocatore dell'Inter punta al bis con Antonio Conte, tecnico che ha avuto proprio in nerazzurro e col quale, quella volta, le cose non andarono bene come oggi, visto il poco adeguamento mostrato allo schema 3-5-2. Politano spiega: "All’epoca ero più giovane. Lui aveva puntato sul 3-5-2 e io non ero pronto. Mi provava come punta. Ero chiuso, non amavo il ruolo e dopo sei mesi me ne andai. Ero abituato al 4-3-3 e non facevo tantissima fase difensiva".

Che sia 3-5-2, 4- 3-3 o 4-4-2 a destra c’è sempre Politano...

"Sono contento perché sto giocando con tanta continuità. Sto facendo delle buone prestazioni. Sono diventato un giocatore completo e sono felice di sapere fare bene anche la fase difensiva".

Lei ci crede ad un altro scudetto?

"È un sogno. Ad otto giornate dalla fine sarebbe assurdo non crederci. Può succedere di tutto. Dobbiamo pensare a partita dopo partita. Il Bologna sta volando a grandissimi ritmi e risultati. Se dovessimo superare lo scoglio lunedì sera allora le percentuali scudetto aumenterebbero".

