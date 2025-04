Problemi in vista per il Chelsea: il club londinese ha superato i limiti imposti dalla UEFA sulle perdite finanziarie relative alla scorsa stagione, poiché l’organismo europeo non ha accettato che il club considerasse come ricavo la vendita della squadra femminile a una società collegata, per un valore record di 200 milioni di sterline. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, il Chelsea sta negoziando con la UEFA un accordo che potrebbe prevedere una sanzione economica e l’introduzione di un piano di spesa controllato per i prossimi tre anni. Questo piano potrebbe anche includere sanzioni più severe, come l’esclusione dalle competizioni europee per una stagione, nel caso in cui si verifichino ulteriori violazioni. La UEFA dovrebbe rendere pubblico l’esito di questo accordo verso metà maggio.

Fonti vicine alla situazione confermano che il Chelsea sta già discutendo con la UEFA un piano di sostenibilità. I proprietari, Todd Boehly e Clearlake, sembrano sereni riguardo alla vicenda e vogliono mantenere un buon rapporto con l’organismo europeo. Si ritiene che anche altri tre club europei abbiano superato i limiti imposti dalla UEFA.