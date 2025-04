Continua il lavoro di osservazione dell'Inter nei confronti del gioiello del Como Nico Paz. Anche oggi, in occasione del derby contro il Monza, osservatori nerazzurri sono presenti sugli spalti dell'U-Power Stadium per monitorare la prova del nazionale argentino. Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, per seguire da vicino il talento classe 2004 del Real Madrid e il craque di gennaio dei lariani, il centrocampista Assane Diao tornato a segno proprio oggi dopo quattro turni di digiuno, sono presenti anche gli osservatori di alcune società di Premier League.

In tribuna per Monza-Como è presente anche la famiglia di Nico Paz, tra cui spicca il papà Pablo che tempo addietro ha avuto colloqui serrati col vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

