Allenamento allo stadio Ennio Tardini per il Parma di Cristian Chivu per continuare la preparazione in vista del match contro l’Inter. La squadra ha svolto attivazione fisica, torelli, esercitazione tattica finalizzata al possesso palla e una partita a campo ridotto. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di sabato 5 aprile.