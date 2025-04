Inevitabile toccare l'argomento con Marcus Thuram, che nel corso dell'intervista rilasciata a Onze Mondial evidenzia come la domanda esistenziale che si pone spesso sia proprio legata al dover assistere ancora a deprecabili episodi di razzismo nel 2025: "Ho dei principi di risposta, ma quando penso alle esperienze vissute personalmente, non capisco come le persone non arrivino alle mie stesse risposte. La mia è: il razzismo esiste perché le persone non sono educate ad amare il loro prossimo".

Sarà quindi un fenomeno impossibile da eradicare?

"Se la pensi così, vuol dire che non lotti contro il razzismo".

Ovviamente non è così, però è una cosa che esiste dalla notte dei tempi. Come si può sradicarla di colpo?

"Sai bene che nemmeno fino a molto tempo fa, i bianchi e i neri non potevano usare gli stessi servizi. Ora si può e questa è un'evoluzione. Tu pensi che sarà sempre così?".

Un razzista non saprà mai trasmettere dei valori positivi ai propri figli.

"Vero, però si può fare in modo che ce ne siano sempre di meno. Io penso che un giorno il razzismo verrà eliminato. Ho speranza. Questa è la questione che mi pongo. È qualcosa che non arrivo mai a capire. A volte, sono disteso sul letto e rifletto. E mi dico che è qualcosa di incomprensibile il fatto che la gente non capisca che essere razzista è una cosa folle".