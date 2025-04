Mentre Simone Inzaghi questo pomeriggio sarà costretto a seguire la sua Inter seduto in tribuna, la stessa sorte la patirà lunedì prossimo il rivale Antonio Conte. Anche l'allenatore del Napoli è stato squalificato e anche lui sarà costretto ai box proprio in una trasferta emiliana, quella di lunedì in casa del Bologna. Un altro, l'ennesimo, dato in comune tra i due allenatori che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero da 7 in condotta e rischio bocciatura. "Ma nel calcio la protesta sistematica è diventata una strategia, come José Mourinho insegna" e oggi gli allenatori 'polemizzano' persino più dei calciatori. "Può essere - si legge - che Inzaghi si assuma l’onere della polemica per evitare che il conto lo paghi la squadra" e se così fosse, sotto questo aspetto, a Parma l'lnter potrebbe rimetterci.

"Inzaghi e Conte vivono la partita allo stesso modo, dentro l’area tecnica, se non al di di fuori, quasi mai seduti in panchina. Partecipano alla partita, la 'giocano', suggeriscono di continuo movimenti e passaggi. Inzaghi ha preso l’abitudine della camminata veloce su e giù lungo la sua fascia. Conte si sposta meno di Inzaghi, ma non lesina sbracciate e urla". Insomma sia uno che l'altro sono un vero e proprio 12esimo giocatore in campo (talvolta nel senso letterale del termine). Un uomo aggiunto che in questa giornata di campionato verrà a mancare ma solo parzialmente perché i rispettivi 'vice' sono tutto fuorché 'leggeri'.

Dall'alto della tribuna, Inzaghi oggi - come Conte lunedì - potranno osservare e analizzare il match da un'altra prospettiva - migliore -. Al posto loro ci saranno due uomini, non di sicuro, qualunque e che peraltro in comune hanno pure il numero di vittorie. "Stellini, con Conte indisponibile, su 9 partite tra Tottenham e Inter ne ha vinte 8 e persa una, mentre Farris, tra Lazio e Inter, ha sostituito Inzaghi con successo: 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta". Risultati incoraggianti per uno e per l'altro che in comune hanno anche una passione giovanile per l’Inter, squadra della quale sono stati tifosi e con la quale "hanno già vinto uno scudetto all’Inter, Stellini con Conte nel 2021, Farris nel 2024 con Inzaghi. Farris è a portata di bis, è questa la differenza".