Arriva un altro pensiero social di un giocatore dell'Under 20 dell'Inter a qualche giorno dall'uscita di scena in Youth League per mano del Trabzonspor: è quello dell'attaccante Matteo Spinaccè, che non ha rimpianti per l'eliminazione e sottolinea l'orgoglio di far parte di questa squadra. Questo il suo post: "È stato un viaggio fantastico, usciamo a testa alta. Sono fiero di far parte di questo gruppo magnifico. Ora testa al campionato".