Bologna giudice dello Scudetto? Intervistato da Sport Mediaset, l'attaccante rossoblu Santiago Castro non vuole pensare al fatto che i rossoblu affronteranno a stretto giro di posta Napoli e Inter, preferendo concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi della squadra di Vincenzo Italiano: "Decidere lo Scudetto? Non lo so, noi pensiamo di partita in partita e di provare a vincere tutte le gare che verranno per provare ad arrivare in Champions”.

Tu spesso vieni paragonato a Lautaro Martinez, nazionale argentino come te. Ti piacerebbe giocare un giorno insieme a lui?

“Mi spiace per il suo infortunio che, unito al mio, ci ha impedito di giocare con l'Argentina. Dobbiamo solo aspettare qualche giorno per giocare insieme...”, afferma il Toto, scatenando l’ilarità per aver dribblato con eleganza la sfumatura legata al calciomercato.

Sei seguito da molti club italiani ed europei, ci pensi o è fonte di distrazione?

"Lo prendo come una motivazione, però devo pensare al Bologna. Mancano otto finali e devo stare qui al mille per cento".

