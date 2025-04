Beppe Marotta, presidente dell’Inter, arriva ai microfoni di DAZN per parlare della sfida che fra pochi minuti andrà in scena al Tardini contro il Parma e per dire la sua su questo serratissimo finale di stagione dei nerazzurri:

In questa volata Scudetto preferisce giocare prima o dopo rispetto alla concorrente?

“Ormai ci siamo abituati a questo discorso, forse giocare prima ti permette di farlo con libertà mentale perché chi gioca dopo deve rincorrere. Ma se un professionista è allenato deve convivere con queste dinamiche particolari. Non c’è una preferenza, c’è però il fatto di vivere queste otto giornate di campionato con la Coppa Italia e il Bayern Monaco in Champions; la difficoltà più grossa è affrontare tre competizioni in un breve lasso di tempo”.

Come sta Lautaro Martinez?

“Mentalmente sta molto bene, anche lui è un giocatore in continua crescita. È il nostro capitano e ogni anno acquisisce sempre più una mentalità vincente. Purtroppo chi gioca diverse competizioni quest’anno ha affrontato un numero notevole di infortuni, rispetto a dieci anni fa il calcio prevede una maggiore pressione anche in fase difensiva e c’è molto dispendio di energie. Ci sono contrasti, traumi e uno stress che non c’era prima perché non c’erano queste partite. Difficile superare una stagione con pochi infortuni”.

Oggi Inzaghi compie 49 anni, che regalo vuole fargli?

“Abbiamo già festeggiato con la squadra. Sicuramente il regalo è aiutarlo a fare questo finale di campionato nel migliore dei modi. Poi penso che stia pensando assolutamente a questa partita”.

