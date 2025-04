Tutto esaurito al Tardini per Parma-Inter. Secondo le cifre riportate da ParmaLive.com, per la partita di domani sono 22.005 i biglietti venduti per la sfida tra ducali e nerazzurri. Una cifra da record per lo stadio della città emiliana, che per la prima volta in stagiona supera il muro dei 22mila presenti, demolendo il precedente record fissato in occasione del match contro il Milan.