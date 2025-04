Anticipo di grande importanza stasera per l'Inter che scenderà in campo alle 18 al Tardini di Parma con il chiaro intento di allungare in vetta e mettere pressione al Napoli proprio a ridosso dei quarti di Champions League. Inzaghi sa bene il peso specifico del match odierno in casa di un avversario storicamente difficile per i nerazzurri: massima concentrazione e testa solo allo scudetto. Il Bayern può attendere.

QUI PARMA – I ducali sono in striscia positiva da tre partite (pareggi con Torino, Monza e Verona). Tre pareggi arrivati dopo il sorprendente successo sul Bologna al debutto di Chivu in panchina e al successivo ko di Udine. L'ex difensore del Triplete nerazzurro non potrà contare ancora su Cancellieri e Mihaila, ma recupera Bernabé, Hernani e Djuric: di loro, solo il primo dovrebbe partire titolare nell'ormai solito 4-3-3. In difesa confermata la coppia Vogliacco-Valenti nonostante il rientro di Balogh.

QUI INTER – Inzaghi continua nella sua gestione delle forze, ma la testa dei nerazzurri è tutta all'avversario odierno e allora non aspettiamoci clamorosi ribaltoni nelle scelte. Rispetto al derby di coppa, in porta torna Sommer. Per quanto riguarda la difesa, il dubbio è quello tra Bisseck e Pavard, mentre sono certi di una maglia sia Acerbi che Bastoni. Dimarco sta bene e partirà dall'inizio: Carlos Augusto pronto a dare il cambio sulla catena di sinistra. A destra Darmian va verso la conferma nonostante uno scalpitante Zalewski. In mezzo, considerando la squalifica di Barella, le mezzali saranno Frattesi e Mkhitaryan. Calhanoglu dalla panchina in vista del Bayern? Pare di no: il turco dovrebbe giocare la sua terza gara di fila dal 1' dopo la sosta. E in attacco è atteso il grande ritorno di capitan Lautaro: l'argentino si candida per partire dall'inizio assieme al "gemello" Thuram. Restano indisponibili Zielinski, Dumfries e Taremi.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist.

Panchina: Corvi, Marcone, Balogh, Leoni, Trabucchi, Lovik, Hainaut, Hernani, Estevez, Camara, Haj Mohamed, Ondrejka, Pellegrino, Djuric.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cancellieri, Mihaila. Circati, Osorio, Charpentier, Kowalski, Benedyczak.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Re Cecconi, Zalewski, Carlos Augusto, Asllani, Berenbruch, Correa, Arnautovic.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

Squalificati: Barella (1).

Indisponibili: Zielinski, Dumfries, Taremi.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia.

Quarto ufficiale: Ruben.

Var: Mariani (Meraviglia).

