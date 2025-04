Sembrava potesse essere scongiurato il terzo ko filato per l'Udinese, ma il gol del pari di Rui Modesto al fotofinish è stato annullato. Così il Genoa festeggia i tre punti ritrovando il sorriso grazie a un bel diagonale di Zanoli nel corso del secondo tempo. Con quest'affermazione il grifone mette un altro tassello salvezza, riscattando la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus. Beffa enorme per i friulani, che si sono visti annullare il gol del pareggio proprio nel penultimo minuto di recupero per un fuorigioco quasi millimetrico.