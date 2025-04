Sarà un turno di campionato sicuramente importante per la lotta Scudetto. Ha voluto esprimere la sua opinione anche l'ex difensore Guglielmo Stendardo, che ha parlato così al Corriere della Sera: "Occasione persa per l'Atalanta? In questo campionato molto difficile c’è una squadra nettamente favorita sulle altre ed è l’Inter. La più forte della Serie A perché è la squadra che ha più alternative, Inzaghi riesce a girare bene la rosa, ha pedine d’esperienza, e si è visto anche in tutte le coppe. Napoli? Ha perso tante occasioni", ha concluso nell'analisi.