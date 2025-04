L'emergenza infortuni che sta colpendo il Bayern Monaco è continuata anche ieri con il crack di Jamal Musiala. La stella del club bavarese è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo della gara contro l'Augsburg dopo aver accusato un dolore alla coscia sinistra (in Germania parlano di lesione al bicipite femorale) nel tentativo di disturbare un rinvio lungo del portiere avversario Finn Dahmen.

Il problema fisico di Musiala è importante, tanto che - secondo i colleghi di Sky Sport DE - dovrebbe tenerlo ai box per circa otto settimane. Il classe 2003 salterà quindi probabilmente entrambe le sfide dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. La speranza del giocatore è di tornare a fine stagione per una potenziale finale di Champions League e per la Final Four di Nations League a giugno.

