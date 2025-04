Raggiunto da Inter TV poco prima del match contro il Parma, Kristjan Asllani presenta con queste parole l'imminente sfida del Tardini: "Le difficoltà sono tante. So benissimo che quando si gioca per la salvezza ogni punto fa la differenza, ma anche noi ci giochiamo tanto perché vogliamo vincere lo scudetto Dobbiamo per forza prenderci i tre punti".

Che novità tattica vi aspettate dopo il cambio di allenatore del Parma rispetto all'andata?

"Sono molto forti in ripartenza, ma dobbiamo pensare a noi. Siamo forti e come ho detto prima servono solo i tre punti".

Quali caratteristiche tue e degli altri centrocampisti possono risultare fondamentali?

"Non è un problema, tutti sappiamo cosa fare anche se abbiamo diverse assenze. Dobbiamo entrare in campo compatti per vincere la partita".