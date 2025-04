Lunga intervista, andata in onda ieri, di Marcus Thuram per la CBS americana (LEGGI QUI) durante la quale l'attaccante francese, senza dubbi né finta umiltà ha messo, ancora una volta, a verbale con tanto di testimoni oculari il suo legame con l'altra metà della diade d'attacco nerazzurra: Lautaro. Non c'è cartoon o fumetto che tenga, la coppia migliore di sempre? La ThuLa. Pensiero condiviso da Simone Inzaghi che per la sfida di questo pomeriggio ritrova il capitano e ricompone il suo tandem offensivo, scoppiato dalla sfida con l'Atalanta. Dopo il problemino che ha costretto Lautaro al forfait con la sua Argentina, al derby di Coppa Italia e contro l'Udinese in Serie A, Inzaghi ritrova il suo diez nonostante ci sia la trasferta in casa del Bayern alle porte. L'allenatore piacentino ha le sue gerarchie - sottolinea la Gazzetta dello Sport - e oggi al Tardini è "vietato risparmiarsi".

"Le due vie, la fuga in A e la Champions non sono in contraddizione, ma restano pezzi di uno stesso progetto. Mantenere la vetta, e se possibile allungare sul Napoli, servirà ad aggiungere nuova legna da ardere in Baviera. Intanto, a Parma l’Inter vuole esercitare il massimo della pressione su Conte" e per farlo quale miglior strumento su cui 'puntare' se non la ThuLa? Coppia, per il Tikus, migliore del mondo... almeno fino alla Gogeta o Vegeth che dir si voglia. Perché come il Tikus ammette alla CBS americana, di fronte a Dragon Ball, persino Marcus s'arrende: "Scusate, ma qui scelgo Goku e Vegeta".

