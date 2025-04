A poche ore dal calcio d'inizio della gara contro l'Inter, il tecnico del Parma Cristian Chivu rende noto l'elenco dei convocati gialloblu. Sono 24 i giocatori in lista, eccoli:

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

Per quel che riguarda il probabile undici che Chivu manderà in campo, secondo Sport Mediaset Pontus Almqvist è in vantaggio per completare il tridente offensivo con Dennis Man e Ange-Yoan Bonny. Questa la possibile formazione:

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Hernani, Sohm; Almqvist, Bonny, Man.