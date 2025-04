Esami strumentali per Jamal Musiala, uscito dal campo dolorante con il sostegno dello staff medico nel match tra Augsburg-Bayern Monaco dopo aver accusato un infortunio alla coscia sinistra nel tentativo di disturbare un rinvio lungo del portiere avversario Finn Dahmen. "L'attaccante 22enne ha riportato uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra", ufficializza il club bavarese in un comunicato.

Musiala sarà quindi costretto ad alzare bandiera bianca per entrambe le sfide dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter, in programma l'8 e il 16 aprile. Dalla Germania parlano di uno stop di almeno 8 settimane: la stella del Bayern spera di poter tornare a fine stagione per un'eventuale finale di Champions e per la Final Four di Nations League in agenda a giugno.

