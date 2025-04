Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sull'Augsburg, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany è stato ovviamente interrogato sul nuovo infortunio occorso ad un giocatore del club bavarese, con Jamal Musiala costretto a uscire anzitempo per un guaio alla coscia sinistra. Questo il suo commento: "Ha sentito qualcosa nella parte posteriore della gamba. Non sappiamo ancora cosa sia. Ma non voglio lamentarmi. Dobbiamo aspettare e vedere. Dobbiamo sopperire alla sua assenza con la squadra. Non è una scusa, dobbiamo continuare così. Speriamo che quando Jamal tornerà, avremo vinto le nostre partite e lui potrà aiutarci di nuovo".

Ma come pensa di rimpiazzare Musiala per la partita di Champions League contro l'Inter? "Prima analizzeremo l'avversaria. Poi decideremo come vogliamo organizzarci. Abbiamo molti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore in forma deve essere pronto. Il nostro obiettivo è ancora vincere ogni partita". E sempre sulla gara di martedì Kompany si pronuncia anche nella conferenza stampa post-partita: "Le nostre ultime due partite in Champions League contro il Bayer Leverkusen sono state molto buone. Abbiamo anche vinto le nostre partite di Bundesliga dopo la sosta per le nazionali. Siamo in una buona posizione. Nonostante i giocatori indisponibili, i giocatori che partiranno dall'inizio contro l'Inter sono comunque giocatori del Bayern Monaco pieni di talento. Abbiamo fiducia in loro".

