Carmine Nunziata, CT della Nazionale Under 21, intervistato dall'ANSA presenta quello che è il girone che attende gli Azzurrini nell'Europeo di categoria: "Il nostro è un girone impegnativo, difficile ma quando si arriva all'Europeo è normale. Della Spagna si sa il suo valore, la Slovacchia è la squadra padrona di casa, ha buone qualità e questo la rende complicata come avversaria. La Romania è una squadra fisica e con due o tre buoni giocatori. L'importante è che noi giochiamo al 100% delle nostre qualità".

Nunziata crede comunque molto nelle capacità dei suoi ragazzi: "Penso che l'Italia sia una squadra che ha delle qualità sia fisiche sia tecniche importanti, negli anni tanti ragazzi sono molto migliorati, stanno diventando dei giocatori veri e poi ci sono delle individualità importanti come Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi o Pio Esposito, solo per citarne alcuni - ha affermato il tecnico azzurro -. Abbiamo quindi l'ambizione di essere una squadra forte come le altre migliori. Abbiamo fatto delle amichevoli con alcune di loro, come la Francia e l'Olanda, proprio per confrontarci e capire il nostro livello. Abbiamo avuto la conferma di potercela giocare con tutti".