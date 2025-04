Complice anche la squalifica di Barella, non è da escludere che Davide Frattesi possa avere la terza chance da titolare consecutiva in quel di Prma, dopo la presenza dal 1' arrivata con l'Udinese in campionato e con il Milan in Coppa Italia. E Inzaghi può così puntare su un bomber in più.

Con l'ultima rete segnata contro i friulani, infatti, il centrocampusta nerazzurro è salito a 11 gol in Serie A dall'inizio della scorsa stagione. Tra i centrocampisti con almeno 10 marcature, è quello con il miglior rapporto minuti/gol: per l'ex Sassuolo la media è di un gol ogni 167 minuti.